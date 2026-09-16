Петровский парк
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Петровский парк

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Мэр Москвы открыл постоянную экспозицию Музея транспорта в гараже Мельникова

Более девяти тысяч квадратных метров занимает постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы, которую Сергей Собянин открыл в отреставрированном гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице.

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