"Владеть Гренландией и управлять ею". В США попытались объяснить, почему вхождение острова в состав Америки принесет ему только пользу

Вхождение Гренландии в состав США принесет острову только пользу, пишет AT. Это возможность восстановить суверенитет государства коренных народов, вытеснить колониализм в пользу демократии и создать настоящий, сильный и свободный Север, уверяет автор статьи.
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