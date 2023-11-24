Силовики потренировались пресекать теракты на железной дороге в Тайшете

В Иркутской области прошло учение силовых и специальных служб. На станции города Тайшет они отработали действия по пресечению террористического акта на железнодорожном транспорте, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
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