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Максименко о сборной: «Если «Спартак» будет на верхних местах, тогда обратят внимание, наверное»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко высказался о возможности попадания в сборную России. – Александр, что бы вы выбрали: выиграть чемпионат России со «Спартаком» или стать основным вратарем в сборной России в этом году? – Это должно следовать из одного в другое.

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