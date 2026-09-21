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Царьград

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В Петербурге мигрантам запретят работать в магазинах и салонах красоты

В Петербурге мигрантам запретят работать в магазинах и салонах красоты

Власти Петербурга подготовили проект о запрете на работу для мигрантов с патентами в розничной торговле продуктами, спортивных и медицинских услугах, а также в салонах красоты и парикмахерских.

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