Организацию из Иркутска оштрафовали на полмиллиона рублей за коррупцию

В Иркутске гендиректор коммерческой организации стал фигурантом коррупционного скандала. По данным региональной прокуратуры, он дал взятку в 200 тысяч рублей должностному лицу другой фирмы-заказчика за беспрепятственную приемку товара и работ по договору вне имеющихся нарушений.
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