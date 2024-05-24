Организацию из Иркутска оштрафовали на полмиллиона рублей за коррупцию

В Иркутске гендиректор коммерческой организации стал фигурантом коррупционного скандала. По данным региональной прокуратуры, он дал взятку в 200 тысяч рублей должностному лицу другой фирмы-заказчика за беспрепятственную приемку товара и работ по договору вне имеющихся нарушений.