Bild: посылки со следами ртути обнаружены в центре DHL на севере Германии

Минимум три посылки со следами ртути обнаружены в логистическом центре концерна доставки грузов и документов DHL в германской общине Лайцен в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.
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