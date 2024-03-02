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Уличный стиль: что в тренде, а что уже нет? Модные образы и ошибки стиля с Недели моды в Париже сезона осень-зима 2024-2025

Уличный стиль: что в тренде, а что уже нет? Модные образы и ошибки стиля с Недели моды в Париже сезона осень-зима 2024-2025

Улицы Парижа изобилуют модниками, но не все из них хорошо одеты — кто на самом деле в тренде? В конце яркого месяца моды уличный стиль на неделе моды в Париже зима 2024-2025 знаменует собой грандиозный финал целой серии незабываемых событий.

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