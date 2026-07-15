Яссы (WTA). 2-й круг. Путинцева сыграет с Чараевой, Аванесян – с Марчинко, Бюрель – с Жакмо

Юлия Путинцева сыграет с Алиной Чараевой во втором круге в Яссах. Сетка турнира здесь . UniCredit Iasi Open Яссы, Румыния 13 – 19 июля 2026 WTA 250 Призовой фонд – 283 347 долларов Открытые корты, грунт Второй круг.
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