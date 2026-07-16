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Парламентская газета

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Комитет Совфеда поддержал закон о необходимой для ремонта документации

Комитет Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности поддержал закон, обязывающий производителей сложной техники предоставлять организациям, занимающимся продажей, ремонтом и обслуживанием, необходимую техническую документацию.

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