Комитет Совфеда поддержал закон о необходимой для ремонта документации

Комитет Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности поддержал закон, обязывающий производителей сложной техники предоставлять организациям, занимающимся продажей, ремонтом и обслуживанием, необходимую техническую документацию.
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