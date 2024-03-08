«Сказки Верочки» и другое

Борис Арцыбашев родился в 1899 году в Харькове.Его карьера иллюстратора началась в 1922 году с работ для «Сказок Верочки» и «Венок Гробовщика», что привело к созданию множества других книжных иллюстраций на протяжении 1920-х годов.
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