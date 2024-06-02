«Реал» взял 15-ю ЛЧ, «Урал» вылетел из РПЛ, Медведев и Джокович в 4-м круге «Ролан Гаррос», «Флорида» в финале НХЛ, Бивол нокаутировал Зинада, Махачев победил Порье и другие новости

1. «Реал» снова взял Лигу чемпионов! В финале «Мадрид» обыграл «Боруссию» благодаря голам Винисиуса и Карвахаля – 2:0.
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