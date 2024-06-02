«Реал» взял 15-ю ЛЧ, «Урал» вылетел из РПЛ, Медведев и Джокович в 4-м круге «Ролан Гаррос», «Флорида» в финале НХЛ, Бивол нокаутировал Зинада, Махачев победил Порье и другие новости

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Комментарии
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Максим Комаров
Ну, не могу не насладиться вашим разочарованием, леди и джентльмены. Зенит выиграл все, всем спасибо! Все свободны. До новых встреч! P.S. Для меня герой Кубка - Нуралы Алип. Даже не обсуждается.
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5 час.
Максим Комаров
Очень хорошо, что в розыгрыше Кубка Зенит последовательно насадил и Лубянку, и эфкаэсэм, и цыыску. Из московских как-то выкрутился Локомотив, вовремя слив Балтике. Даже московские комментаторы Матча не могли не отметить, что благодаря этому Россия получила прекрасный интересный Суперфинал! А не провокации, подлость и валяние на газоне - как было бы с цыыской, например. Как и было в полуфинале. Ну и нытья фксмовок куда меньше. Хотя, конечно, мясцо Зенит бы посильнее поглумил бы. Балтика - молодцы! Спасибо за игру. Москва, давайдосвиданья
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5 час.

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