Царьград

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Терроризм неизбежен? Почему не удалось предотвратить убийство Дарьи Платоновой (Дугиной)

Терроризм неизбежен? Почему не удалось предотвратить убийство Дарьи Платоновой (Дугиной)

Одно могу сказать точно: нет как такового почерка организации заказных убийств. Просто методы устранения неугодных лиц примерно одни и те же, кто бы ни привлекался – будь это криминальные структуры, национальные диаспоры или спецслужбы, силовики.

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