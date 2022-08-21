Терроризм неизбежен? Почему не удалось предотвратить убийство Дарьи Платоновой (Дугиной)

Одно могу сказать точно: нет как такового почерка организации заказных убийств. Просто методы устранения неугодных лиц примерно одни и те же, кто бы ни привлекался – будь это криминальные структуры, национальные диаспоры или спецслужбы, силовики.
Одно могу сказать точно: нет как такового почерка организации заказных убийств. Просто методы устранения неугодных лиц примерно одни и те же, кто бы ни привлекался – будь это криминальные структуры, национальные диаспоры или спецслужбы, силовики.
Свежие комментарии