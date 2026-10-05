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Татар-информ

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Пятерых человек спасли на пожаре в многоквартирном доме в Казани

Пятерых человек спасли на пожаре в многоквартирном доме в Казани

Фото: © ГУ МЧС России по РТ Пожар случился минувшей ночью в доме № 64 по улице Тунакова в Казани.

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