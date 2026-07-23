НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 826 подписчиков

Кто владел войной до государства: рыцарь, дружинник, кондотьер

Кто владел войной до государства: рыцарь, дружинник, кондотьер

Пока государства не забрали войну себе, ею распоряжались частные люди — рыцарь по праву сословия, дружинник по близости к князю, кондотьер по договору; рассказываем, как насилие веками принадлежало не государству, а человеку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии