Кто владел войной до государства: рыцарь, дружинник, кондотьер

Пока государства не забрали войну себе, ею распоряжались частные люди — рыцарь по праву сословия, дружинник по близости к князю, кондотьер по договору; рассказываем, как насилие веками принадлежало не государству, а человеку.
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