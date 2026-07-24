Два салата к шашлыку: рецепт вкуснейших закусок

Грузинские варианты двух быстрых овощных салатов — идеальное дополнение к сочному шашлыку. В меру острые помидоры черри в медово-чесночной заправке с винным уксусом и хрустящая капуста с редисом и зернистой горчицей отлично оттеняют жирное мясо, освежают и становятся только вкуснее, пока пропитываются ароматами трав во время поездки на пикник.
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