Steak Lovers
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Steak Lovers

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Два салата к шашлыку: рецепт вкуснейших закусок

Два салата к шашлыку: рецепт вкуснейших закусок

Грузинские варианты двух быстрых овощных салатов — идеальное дополнение к сочному шашлыку. В меру острые помидоры черри в медово-чесночной заправке с винным уксусом и хрустящая капуста с редисом и зернистой горчицей отлично оттеняют жирное мясо, освежают и становятся только вкуснее, пока пропитываются ароматами трав во время поездки на пикник.

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