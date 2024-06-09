Российская ПВО уничтожила управляемую ракету "Нептун" и 2 БПЛА над Белгородской областью

Пресечена попытка украинских военных осуществить террористическую атаку на объекты на территории России при помощи управляемой ракеты "Нептун-МД" и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.
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