НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

5 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Котов
    бильдым хуяр анычар. Че за хуйня в русских сми?Миңнеханов: Татар...
  • Алексей
    ничо не понялПермь татары: Кра...
  • Sergey V
    Что за хрень ?Наил Мәһдиев шәһә...

БРИКС уеннарының өченче көнендә җиде спорт төре буенча медальләр уйнатыла

<p>Төрле илләрдән килгән атлетлар бүген Казанда узучы БРИКС илләре спорт уеннары кысаларында җиңел атлетика, каратэ, ишү спорты, синхрон йөзү, спорт гимнастикасы, авыр атлетика һәм ушу кебек дисциплиналарда медальләр өчен көч сынаша.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх