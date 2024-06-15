БРИКС уеннарының өченче көнендә җиде спорт төре буенча медальләр уйнатыла

<p>Төрле илләрдән килгән атлетлар бүген Казанда узучы БРИКС илләре спорт уеннары кысаларында җиңел атлетика, каратэ, ишү спорты, синхрон йөзү, спорт гимнастикасы, авыр атлетика һәм ушу кебек дисциплиналарда медальләр өчен көч сынаша.
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