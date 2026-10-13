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Тверские энергетики «Россети Центр» обеспечили электроэнергией 39 станций сотовой связи в 2026 году

Тверские энергетики «Россети Центр» обеспечили электроэнергией 39 станций сотовой связи в 2026 году

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Тверьэнерго» с начала года подключили к электрическим сетям 39 базовых станций сотовой связи.

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