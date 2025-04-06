Традиции и обычаи православных: что можно и нельзя делать в Благовещенье 7 апреля 2025 года Ольга БезродняяБлаговещение — это один из самых значимых праздников в православной традиции, с которым связано много традиций, что можно и нельзя делать 7 апреля 2025 года.
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