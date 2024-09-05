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В Покровске отменили эвакуационные поезда

В Покровске отменили эвакуационные поезда

Украинские власти отменили эвакуационные поезда из Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин в своем Telegram-канале.

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