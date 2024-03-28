Восемь лауреатов получили «Золотое перо» в номинации «Легенда российской журналистики»

В Москве прошла церемония вручения премии Союза журналистов России «Золотое перо». Статуса «Легенда российской журналистики» удостоены восемь лауреатов, в том числе политический обозреватель «Вечерней Москвы», действительный государственный советник первого класса Михаил Щербаченко.
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