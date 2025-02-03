Названа безопасная ежедневная норма кофе

Об этом сообщил гастроэнтеролог Евгений Белоусов Безопасной нормой для взрослого человека является около 400 мг кофеина в день, рассказал РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.
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