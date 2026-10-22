© Shutterstock/FOTODOMЗа последние пять лет доля россиян в возрасте 18-85 лет с личным автомобилем осталась стабильной, но внутри группы произошли перемены, рассказал руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников на стратегическом форуме автоиндустрии «Для тех, кто рулит».