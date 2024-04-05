Британия подсчитала — потребуется 10−20 ракет Автор: Александр Ситников Руководство ГУР обещает уничтожить символ России в первом полугодии 2024 года Британское издание The Guardian опубликовало статью о возможном украинском ударе по Крымскому мосту с громким заголовком «Нет выбора».
Третий удар по Крымскому мосту
Комментарии
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Sergiy Che
"Я готов к смерти." - тогда иди пока убейся ап стену...
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7 час.
Валентин Щербаков
Мне кажется, чтобы не ждать третьего удара хохлотварей по Крымскому мосту, надо ударить по всем центрам принятия решений без ограничения и по подвалам наркомана с его Банковой...
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7 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Хохлоскот будет атокавать наш мост одновременно и с моря и с воздуха поэтому нам нужно быть готовыми и прочесывать окресности от ждунов которые являются агентами и наводчиками.
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6 час.
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