Третий удар по Крымскому мосту

Sergiy Che "Я готов к смерти." - тогда иди пока убейся ап стену...

Валентин Щербаков Мне кажется, чтобы не ждать третьего удара хохлотварей по Крымскому мосту, надо ударить по всем центрам принятия решений без ограничения и по подвалам наркомана с его Банковой...