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Третий удар по Крымскому мосту

Третий удар по Крымскому мосту

Британия подсчитала — потребуется 10−20 ракет Автор: Александр Ситников  Руководство ГУР обещает уничтожить символ России в первом полугодии 2024 года Британское издание The Guardian опубликовало статью о возможном украинском ударе по Крымскому мосту с громким заголовком «Нет выбора».

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Комментарии
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Sergiy Che
&quot;Я готов к смерти.&quot;  - тогда иди пока убейся ап стену...
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7 час.
Валентин Щербаков
Мне кажется, чтобы не ждать третьего удара хохлотварей по Крымскому мосту, надо ударить по всем центрам принятия решений без ограничения и по подвалам наркомана с его Банковой...
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7 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Хохлоскот будет атокавать наш мост одновременно и с моря и с воздуха поэтому нам нужно быть готовыми и прочесывать окресности от ждунов которые являются агентами и наводчиками.
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6 час.

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