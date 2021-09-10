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Севастопольские спасатели почтили память погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева

Севастопольские спасатели почтили память погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева

Траурное собрание состоялось на территории Главного управления МЧС России по Севастополю9 сентября севастопольские пожарные и спасатели почтили память руководителя МЧС России Евгения Зиничева, погибшего 8 сентября во время учений, спасая человека.

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