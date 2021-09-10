Севастопольские спасатели почтили память погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева

Траурное собрание состоялось на территории Главного управления МЧС России по Севастополю9 сентября севастопольские пожарные и спасатели почтили память руководителя МЧС России Евгения Зиничева, погибшего 8 сентября во время учений, спасая человека.
Траурное собрание состоялось на территории Главного управления МЧС России по Севастополю9 сентября севастопольские пожарные и спасатели почтили память руководителя МЧС России Евгения Зиничева, погибшего 8 сентября во время учений, спасая человека.
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