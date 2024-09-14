Как в кино появились пощечины, пинки, погони: Особенности стиля слэпстик

Безотказный способ рассмешить зрителя – нелепо упасть, получить затрещину или пинок, сломать что-нибудь ценное (и желательно все-таки упасть, и лучше бы в грязь, тем более, если облачен в парадный костюм).
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