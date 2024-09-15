Песков: за 10 лет продовольственного эмбарго РФ заместила товары Запада

Введение продовольственного эмбарго десять лет назад было рискованным решением, но Россия за это время смогла заменить импорт собственными продуктами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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