Российская теннисистка с украинской фамилией рассказала о своих мучениях

Российская красавица-теннисистка Виталия Дьяченко, которая в апреле 2023 года похвасталась украинской кровью и фамилиейРоссийская красавица-теннисистка Виталия Дьяченко, которая в апреле 2023 года похвасталась украинской кровью и фамилией, рассказала о своих мучениях.