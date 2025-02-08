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Российская теннисистка с украинской фамилией рассказала о своих мучениях

Российская теннисистка с украинской фамилией рассказала о своих мучениях

Российская красавица-теннисистка Виталия Дьяченко, которая в апреле 2023 года похвасталась украинской кровью и фамилиейРоссийская красавица-теннисистка Виталия Дьяченко, которая в апреле 2023 года похвасталась украинской кровью и фамилией, рассказала о своих мучениях.

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