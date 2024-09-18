На Украине рассказали о проблемах на фронте из-за мобилизации

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Мобилизованные украинцы создают проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом заявил боец 3-й отдельной штурмовой бригады украинской армии с позывным Питбуль, его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».