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Кордоба – журналисту после 1:2 от «Зенита»: «А что ты думаешь про арбитра?»

Вчера «Краснодар» принимал команду из Санкт-Петербурга (1:2) в 24-м туре Мир РПЛ. Главным арбитром встречи был Сергей Иванов.

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