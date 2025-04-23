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Капризов делит 2-е место в истории «Миннесоты» по голам в плей-офф (12) с Габориком. Рекорд у Паризе – 16

Форвард «Уайлд» сделал дубль во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (5:2, 1-1), всего набрав 3 (2+1) очка.

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