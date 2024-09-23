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Жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова подала на развод

Жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова подала на развод

Исковое заявление от Ольги Шнуровой поступило 16 сентября.Жена лидера рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова подала на развод.

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