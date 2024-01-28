Фаулер предложил переименовать трибуну «Энфилда» The Kop в честь Клоппа на его последний матч – The Klopp

«Клопп останется в памяти как величайший тренер «Ливерпуля», и я призываю клуб переименовать самую известную трибуну [The Kop] в футболе в The Klopp во время его последней игры на «Энфилде», – написал экс-игрок мерсисайдцев в колонке для Mirror.