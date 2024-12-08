Цыганов готовится к пенсии

На открытии кинофестиваля «Зимний» Евгений Цыганов появился в компании детей от первого брака. Евгений с дочкой Полиной и сыновьями Никитой и Андреем Алексей Молчановский/Пресс-служба фестиваля «Зимний» На открытии кинофестиваля «Зимний» нечастый гость светских мероприятий появился в компании детей от первого брака с Ириной Леоновой.