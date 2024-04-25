Девять человек пострадали при столкновении «ГАЗели» и фуры

Авария с участием пассажирской газели и грузовика произошла на трассе Р-255 «Сибирь». Пассажирская «ГАЗель» и грузовой автомобиль «Howo» с прицепом столкнулись на 125 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе Новосибирской области.