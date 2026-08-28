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El Mundo: Россия начала глушить для ВСУ Starlink

El Mundo: Россия начала глушить для ВСУ Starlink

Российские системы РЭБ начали глушить спутниковую сеть Starlink, создавая серьезные проблемы для ВСУ.

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