El Mundo: Россия начала глушить для ВСУ Starlink

Российские системы РЭБ начали глушить спутниковую сеть Starlink, создавая серьезные проблемы для ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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