В народном календаре — Лукин день. Чем больше лука в рационе сегодня, тем лучше — здоровее и энергичнее будете.
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В народном календаре — Лукин день. Чем больше лука в рационе сегодня, тем лучше — здоровее и энергичнее будете.