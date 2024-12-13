В Самарской области по нацпроекту обновили более 300 автобусов и троллейбусов

САМАРА, 13 декабря, ФедералПресс. Общественный транспорт Самарской области с 2020 года обновился на 328 единиц благодаря федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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