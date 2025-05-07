По маршруту №16 в Екатеринбурге начал курсировать новый трамвай. Низкопольный «Львёнок» стал подарком городу от компании Forum к 80-летию Великой Победы.
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По маршруту №16 в Екатеринбурге начал курсировать новый трамвай. Низкопольный «Львёнок» стал подарком городу от компании Forum к 80-летию Великой Победы.
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