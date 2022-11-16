Украинские пленные рассказали об отправлявших их в плен офицерах ВСУ

Украинские пленные заявили, что офицеры ВСУ из-за безразличия отправляли их на позиции ДНР Украинские военнопленные из пятого полка рассказали, Украинские пленные заявили, что офицеры ВСУ из-за безразличия отправляли их на позиции ДНР Украинские военнопленные из пятого полка рассказали, что офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за халатности и безразличия отправляли мобилизованных бойцов на линии фронта прямиком на позиции, которые уже заняла народная милиция Донецкой народной республики (ДНР), то есть по сути — в плен.