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Юрист рассказал, от каких платежей по ЖКХ можно отказаться

Юрист рассказал, от каких платежей по ЖКХ можно отказаться

Существуют коммунальные услуги, не входящие в список обязательных для оплаты. От каких именно платежей по ЖКХ можно отказаться, россиянам рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, передает 360.

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