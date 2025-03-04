Международный транспортно-логистический хаб в узбекском Термезе включен в Глобальную сеть поставок ООН

Ташкент, 3 марта /Синьхуа/ -- На днях состоялась торжественная церемония по случаю присвоения Международному многофункциональному транспортно-логистическому хабу в узбекском городе Термез статуса склада Глобальной сети поставок Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев /УВКБ/.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)