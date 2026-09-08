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Медвежий угол

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«Так уже не влезают просто»: падение притока мигрантов из Средней Азии вызвало вопросы у жителей Петербурга

«Так уже не влезают просто»: падение притока мигрантов из Средней Азии вызвало вопросы у жителей Петербурга

Телеканал "78". Новости Петербурга Мигранты из стран Центральной Азии стали реже приезжать в Санкт-Петербург на заработки – об этом свидетельствуют данные МВД.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Очень хорошо что "проходившие мимо сотрудники Росгвардии" попытались навести порядок. Если так описано, значит они не находились "при исполнении" (иначе они ДОЛЖНЫ были бы пресечь безобразие), но оперативно вызвали подкрепление.
Как минимум - благодарность по службе.
Если начали наводить порядок - нужно продолжать, тогда изменения будут и не нужно будет считать проценты приехавших трудовых мигрантов - оргнабор и ответственность тех, кто их привёз в страну как трудовых мигрантов.

Профиль пользователя Евгений МакЛауд
Евгений МакЛауд

Народ не дрейфь, у валюхи два стакана хватит хостелов её сынка небизнесмена, ща он сил наберётся на теплом берегу адриатики и снова раскроет объятья басмачам всех мастей. Именно с отдыхом её сынка и связана видимо временная затыка.

Профиль пользователя Владимир Буевич
Владимир Буевичизменено

По мне так очень маленькое сокращение. Приток мигрантов должен стремиться к нулю, а вот высылка их на родину должна стремиться к показателю въехавших к нам мигрантов за последние лет десять как минимум.

Профиль пользователя Аршак Меликджанян
Аршак Меликджанян

.........«Надо пресекать такое сразу, на месте. Нападение на сотрудника при исполнении – это минимум высылка в течение 12 часов. Максимум – срок за забором лет на пять и высылка из страны сразу после его отбытия. С обязательном пожизненным запретом на въезд», - считает Veikko K.......... нет такое нападение есть основание для применения оружия на поражение, потом далее по вышеуказанному списку, но у нас государство и законы странное, сотрудники силовых структур боятся применения оружия как огня, в отличии от преступников.