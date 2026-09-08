«Так уже не влезают просто»: падение притока мигрантов из Средней Азии вызвало вопросы у жителей Петербурга

Телеканал "78". Новости Петербурга Мигранты из стран Центральной Азии стали реже приезжать в Санкт-Петербург на заработки – об этом свидетельствуют данные МВД.
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Очень хорошо что "проходившие мимо сотрудники Росгвардии" попытались навести порядок. Если так описано, значит они не находились "при исполнении" (иначе они ДОЛЖНЫ были бы пресечь безобразие), но оперативно вызвали подкрепление.
Как минимум - благодарность по службе.
Если начали наводить порядок - нужно продолжать, тогда изменения будут и не нужно будет считать проценты приехавших трудовых мигрантов - оргнабор и ответственность тех, кто их привёз в страну как трудовых мигрантов.
Народ не дрейфь, у валюхи два стакана хватит хостелов её сынка небизнесмена, ща он сил наберётся на теплом берегу адриатики и снова раскроет объятья басмачам всех мастей. Именно с отдыхом её сынка и связана видимо временная затыка.
По мне так очень маленькое сокращение. Приток мигрантов должен стремиться к нулю, а вот высылка их на родину должна стремиться к показателю въехавших к нам мигрантов за последние лет десять как минимум.
Может быть и есть падение притока мигрантов из Средней Азии, да вот оттока нет. Арифметика простая: если к большому количеству прибавить меньшее количество, то количества станет больше, а не меньше.
А 172,8 тыс. чучмеков за полгода это мало? Это три с половиной населения города, в котором я живу.
.........«Надо пресекать такое сразу, на месте. Нападение на сотрудника при исполнении – это минимум высылка в течение 12 часов. Максимум – срок за забором лет на пять и высылка из страны сразу после его отбытия. С обязательном пожизненным запретом на въезд», - считает Veikko K.......... нет такое нападение есть основание для применения оружия на поражение, потом далее по вышеуказанному списку, но у нас государство и законы странное, сотрудники силовых структур боятся применения оружия как огня, в отличии от преступников.