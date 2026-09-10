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Царьград

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"Либо уедешь кормить червей в степях Донбасса, либо - на нары": На Украине расширяется игра "побей ТЦК-шника"

"Либо уедешь кормить червей в степях Донбасса, либо - на нары": На Украине расширяется игра "побей ТЦК-шника"

На Украине всё чаще происходят конфликты с ТЦК: людей пытаются задерживать прямо на улицах, а в ответ граждане отбивают друг друга и оказывают физическое сопротивление.

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