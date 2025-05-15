80 лет назад вышла последняя оперативная сводка Совинформбюро, связанная с Великой Отечественной войной

Хотя днём завершения Великой Отечественной войны считается 9 Мая, однако последняя оперативная сводка Советского информационного бюро (Совинформбюро), связанная с этой войной, прозвучала 15 мая 1945 года.
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