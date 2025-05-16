Архангельск готовится к масштабному переселению из «авариек»

В городе приступили к реализации новой программы переселения граждан из аварийного жилья.В микрорайоне Первых Пятилеток (Сульфат) планируется построить семь многоквартирных домов для жителей, чьё жильё признали аварийным после 1 января 2017 года.
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