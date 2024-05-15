Западные журналисты утверждают, что бежавшие из страны Украинцы помогают русским ради денег.Авторы материала, вышедшего на страницах газеты The Wall Street Journal, пишут о том, что украинские граждане, бежавшие из страны из-за военного конфликта в Польшу, оказывают России платные услуги.