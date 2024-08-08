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«Газпром» продолжает подавать газ для транзита по Украине через станцию «Суджа»

«Газпром» продолжает подавать газ для транзита по Украине через станцию «Суджа»

8 августа через газоизмерительную станцию «Суджа» пройдет 37,3 миллиона кубометров транзитного газа. Объем подтвержден украинской стороной8 августа через газоизмерительную станцию «Суджа» пройдет 37,3 миллиона кубометров транзитного газа.

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