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FiNE NEWS

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Выходные пролетают за миг? 6 реальных лайфхаков, чтобы растянуть их и получить максимум кайфа

Представьте: только-только начались выходные, а уже кажется, что они вот-вот закончатся. Знакомо? Многие из нас потом с тоской вспоминают, как быстро пролетели эти два дня, которые должны были стать настоящей перезагрузкой.

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